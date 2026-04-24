Глава Мытищ проверила строительство участкового пункта полиции

Здание для размещения нового отделения полиции строят на улице Силикатной в жилом комплексе «Мытищи Парк». Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, вместе с коллегами и депутатами, проверила ход строительства данного объекта.

Развитие городского округа Мытищи включает не только создание комфортных условий для проживания, но и обеспечение безопасности граждан. Внутри на двух этажах создадут более 500 квадратных метров просторных и светлых кабинетов для работы порядка 30 полицейских.

Сейчас здесь завершены монолитные работы, каменная кладка и устройство кровли, а в ближайших планах находятся остекление, черновая отделка и прокладка инженерных коммуникаций.

Юлия Купецкая подчеркнула: «Наш округ активно развивается, возводятся новые дома и формируются микрорайоны, в которых мы открываем участковые пункты, чтобы сотрудники данной службы могли работать в комфортных условиях, а жители имели возможность в шаговой доступности обратиться к своему участковому».

Ожидается, что ввод объекта в эксплуатацию состоится в 2026 году.