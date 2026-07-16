Глава Мытищ проверила строительство школы в ЖК «Пироговская Ривьера»

1 сентября 2026 года в жилом комплексе «Пироговская Ривьера» откроется новая школа на 300 мест. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с сотрудниками администрации проинспектировала финальный этап строительства образовательного учреждения.

Строительство новой школы идет в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Глава округа совместно с прокурором города Мытищи Никитой Брыкиным и Главным управлением государственного строительного надзора регулярно держали на контроле работы на объекте.

Уже завершена сборка мебели на четвертом этаже. Работы продолжаются в кабинетах на втором и третьем этажах, а также осуществляется подключение оборудования в пищеблоке. Благоустройство территории находится на завершающем этапе.

Комиссия будет продолжать проводить регулярные выездные проверки для контроля соблюдения сроков и динамики строительства.