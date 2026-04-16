Глава Мытищ проверила строительство школы в ЖК «Пироговская Ривьера»

15 апреля глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с городским прокурором, сотрудниками Главгосстройнадзора и представителями депутатского корпуса проверили ход работ в школе на 600 мест возле жилого комплекса «Пироговская Ривьера». Новое учреждение даст возможность ребятам учиться ближе к дому.

Фасадные работы будут полностью завершены до конца апреля. Подрядчик увеличивает количество рабочих на объекте, чтобы нарастить темпы внутренних работ — отделку учебных классов, установку сантехники, прокладку внутренних сетей и устройство пола в актовом зале.

Новая школа будет иметь переменную этажность — три и четыре этажа. Помимо стандартных классов, здесь появятся лаборатории, компьютерные кабинеты, просторные и светлые спортивные и актовый залы. Спортивное ядро и игровые площадки для ребят также разместят на территории учреждения. Открытие школы запланировано на 2026 год.