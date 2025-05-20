Глава Мытищ проверила строительство нового корпуса гимназии № 17

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая проинспектировала ход работ по возведению нового корпуса гимназии № 17. Вместе с главой округа в проверке участвовали сотрудники Министерства жилищной политики Московской области, представители Главстройнадзора и прокуратуры, депутаты и инициативная группа родителей

Работы по отделке фасада проведут в ближайшее время. Внутри здания будет выполнена стяжка полов, укладка плитки и отделочные работы. Продолжится благоустройство территории. В спортивном ядре образовательного комплекса уложен резиновый слой покрытия. Установку забора завершат 26 мая.

Практику регулярных выездов вместе с родителями на объект, как и ежедневные проверки со стороны администрации и надзорных органов, продолжат в округе, сказала Юлия Купецкая.

Открытие нового корпуса гимназии планируется в 2025 году.

Строительство новых образовательных учреждений и модернизация существующих — один из приоритетов Народной программы, которая создана для обеспечения современных и комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения. Новый корпус гимназии № 17 — долгожданный объект для жителей округа, который поможет решить проблему нехватки мест и обеспечить высокое качество образования.