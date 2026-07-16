Глава Мытищ проверила строительство детского сада в ЖК «Ярославский»

Строительство нового детского сада, рассчитанного на 300 мест, ведется в жилом комплексе «Ярославский». Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с сотрудниками администрации проинспектировала ход ремонта и соблюдения сроков сдачи объекта.

Сейчас в будущем дошкольном учреждении завершается чистовая отделка помещений, осуществляется сборка мебели в группах и установка дверей, а также выполнен монтаж оборудования в пищеблоке и начаты пусконаладочные работы.

Для 300 воспитанников Мытищ сформируют 12 групп. Организуют ячейки со спальными комнатами, раздевалками, игровыми и санузлами. В будущем детском саду рабочие оборудуют современные музыкальные и физкультурные залы.

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, где уже смонтированы металлоконструкции для прогулочных веранд, а следующим этапом станет установка малых архитектурных форм.

Детский сад возводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия», его открытие запланировано на 2026 год.