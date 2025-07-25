Глава Мытищ проверила строительство детского сада в микрорайоне Перловка

Руководитель муниципалитета Юлия Купецкая совместно с представителями администрации осмотрела дошкольное учреждение на улице Крестьянской. Рабочие уже приступили к финальным этапам строительства.

Детский сад на 220 мест откроют уже в этом году. Проект будет реализован при поддержке народной программы партии «Единая Россия» под названием «Новая школа». Важный объект также стал частью государственной программы Московской области «Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В ближайшее время планируют завершить отделочные работы, монтаж и расстановку мебели, подключение кухонного оборудования. Ограждения установят на прилегающей территории, проведут благоустройство, смонтируют прогулочные веранды и игровые площадки.

«Завершить строительство и ввести в эксплуатацию дошкольное отделение запланировали в 2025 году», — сказала Юлия Купецкая.