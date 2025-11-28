Глава Мытищ проверила ремонт спортивного комплекса «Олимп»

Спортивный комплекс открыл свои двери в 2012 году. Сегодня здесь занимаются 720 спортсменов, и базируется спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу. Ее воспитанники прославляют Мытищи не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Капитальный ремонт в спортивном зале провели при поддержке депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына. Новое профессиональное покрытие позволит уменьшить нагрузку на коленные суставы спортсменов и снизить травмоопасность.

«Самое главное в проделанной работе — искренняя радость и огонек в глазах юных спортсменов. Уверена, обновленный современный зал станет для ребят отличным стимулом для профессионального роста и новых побед. Помимо детей в ФОК приходят заниматься мытищинцы серебряного возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь всегда рады любителям спорта», — отметила Юлия Купецкая.