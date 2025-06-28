Глава Мытищ проверила ремонт школы № 19

Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила, как продвигается капитальный ремонт будущей начальной школы в составе образовательного комплекса № 19 в Мытищах. Сейчас строители монтируют окна и заливают перекрытия — это важный этап, от которого зависит дальнейшее продвижение.

Работы проходят в рамках Народной программы. Одним из её приоритетов стало строительство новых школ и обновление старых, чтобы дети учились в современных и удобных условиях.

140 человек работают на строительной площадке. Внутри здания специалисты занимаются штукатуркой и стяжкой полов. Рабочие подготавливают помещения к следующему этапу отделки. Параллельно идёт установка инженерных систем: электричества, отопления и водоснабжения. Особое внимание уделяется кровле. Кровельный пирог укладывается над пищеблоком — эта часть особенно важна перед наступлением холодов.

Открытие школы запланировано на 1 сентября 2025 года. Юлия Купецкая сообщила, что выездные проверки будут проходить каждую неделю.