Глава Мытищ проверила работу бетонного завода в деревне Беляниново

В Мытищах в деревне Беляниново продолжается комплексная проверка деятельности собственников бетонного завода. Глава городского округа Юлия Купецкая и профильные заместители осмотрели участки и пообщались с жителями.

Сотрудники правоохранительных органов и контролирующих ведомств зафиксировали все выявленные нарушения. Дополнительно провели круглый стол и решили подготовить дорожную карту по каждому участку.

«Раз в две недели будем совместно с жителями встречаться на месте и проверять ход их выполнения. Наша позиция однозначна — земельные участки должны быть использованы по назначению, а бизнес вестись с соблюдением всех норм действующего законодательства», — отметила Юлия Купецкая.

Представители ресурсоснабжающих организаций проверили законность подключения к инженерным коммуникациям — электричеству, водоснабжению, канализации. Сотрудники Мособлагаза выдали предписания в связи с нахождением капитальных и некапитальных строений в охранных зонах.

Сотрудники управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов указали на демонтаж построек, а правоохранительные органы проверили законность предприятия.

Во время проверки отметили, что у собственника отсутствует договор на водоснабжение и водоотведение. Бригады ООО «ВКС» отключили учреждение от питания.

В администрации Мытищ отметили, что проверка деятельности бетонного завода в деревни Беляниново продолжится.