Глава Мытищ проверила капремонт школы № 24

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с сотрудниками администрации проверила ход капитального ремонта школы № 24. На данный момент в работе находится второй корпус учебного заведения.

Полное благоустройство прилегающей территории будет проведено в скором времени. Сейчас на объекте обустраивают тротуары и готовят основания под спортивные объекты.

Большой современный стадион, спортивная зона с тренажерами и баскетбольная площадка будут доступны для учащихся после завершения работ. Ранее подобных сооружений на территории школы никогда не существовало, поэтому появление таких объектов станет значительным шагом в развитии спортивной базы учреждения и позволит разнообразить внеурочную деятельность учеников.

Выполнить благоустройство и капитальный ремонт второго корпуса школы планируется до конца августа.