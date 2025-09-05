Глава Мытищ провела встречу со школьным парламентом

Руководитель муниципалитета Юлия Купецкая посетила гимназию № 16. Глава Мытищ пообщалась с ребятами из школьного парламента, который объединяет активных и целеустремленных учащихся.

Юлия Купецкая обсудила со школьниками реализацию проектов парламента и внедрения их в образовательные учреждения, участие в муниципальных молодежных конкурсах и работу школьных медиацентров. Глава Мытищ подчеркнула, что администрация городского округа всегда готова поддерживать молодежные инициативы. Ребята также рассказали о своих любимых местах в городе и поделились идеями улучшения внешнего облика Мытищ.

«Нам важно учитывать мнение молодежи, чтобы наш округ был комфортным для всех поколений. Желаю школьному парламенту ярких идей, новых побед и успехов. Только вперед», — сказала Юлия Купецкая.

Проекты школьного парламента затрагивают различные направления — культуру, спорт, науку, медиа, правопорядок и другие.