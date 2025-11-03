Глава Мытищ провела встречу с волонтерами округа

Традиционное мероприятие с участием волонтеров округа состоялось в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. За активность их поблагодарила глава городского округа Юлия Купецкая.

Участниками встречи стали собрались школьники, студенты, представители разных профессий и общественных организаций. Ежедневно эти люди занимаются добровольчеством: помогают пожилым людям с уборкой, походами в магазин или аптеку, проводят детские мероприятия.

Кроме того, добровольцы оказывают помощь участникам СВО и их семьям. В Мытищах волонтеры регулярно плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, вяжут носки, собирают и отвозят гумпомощь в зону специальной военной операции.

«Дорогие мытищинские волонтеры! Спасибо за ваше настроение, энтузиазм, за открытые добрые сердца и большое желание помогать», — прокомментировала Юлия Купецкая.