Глава Мытищ провела встречу с родителями учащихся гимназии № 17

Руководитель муниципалитета Юлия Купецкая вместе с представителями Главстройнадзора и администрации городского округа Мытищи обсудила с родителями открытие корпуса на улице Мира. Дети всех классов начнут обучение в новом здании уже 12 января 2026 года.

Администрация городского округа уже получила документы о соответствии выполненных строительно-монтажных работ, на основании которых на следующей неделе объект будет введен в эксплуатацию. Торжественное открытие второго корпуса гимназии запланировано на 26 декабря. Родители приглашены на это мероприятие.

Функционировать по назначению второй корпус начнет 12 января 2026 года. Вторая смена будет полностью ликвидирована.

Ремонту также подлежал и первый корпус гимназии на улице Щербакова. Там обновили фасад, кровлю, инженерные коммуникации, заменили окна. Капитальный ремонт внутренних помещений начнут в следующем году.