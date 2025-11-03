Глава Мытищ провела встречу с полуфиналистами межрегиональной бизнес-премии

Тематическая встреча успешных женщин состоялась в библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах. Участие в ней приняли предпринимательницы округа — полуфиналистки престижного конкурса, а также глава муниципалитета Юлия Купецкая.

В этот раз проекты на суд жюри представили 12 девушек. Финал состоится 27 ноября в Красногорске. Там конкурсантки презентуют свой опыт, а также поборются за главный приз — денежную премию в 100 тысяч рублей.

«Благодарю президента НКО Союз „Содействие женскому предпринимательству“ Наталью Муравьеву, лидера мытищинского сообщества „Нежный бизнес“ Татьяну Яцкову и всех организаторов такой важной премии, где женщины могут не просто реализовывать себя, но и развивать свой бизнес в округе, регионе, стране. Желаем финалисткам — победы и успехов в развитии бизнес-проектов!» — добавила Юлия Купецкая.