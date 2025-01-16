Глава Мытищ провела первую в 2025 году встречу с жителями в гимназии № 16

Самыми актуальными вопросами стали благоустройство, газификация, капитальный ремонт и другие. Профильные специалисты взяли в работу все обращения.

Жители Мытищ могли обсудить интересующие темы с сотрудниками местной администрации, нотариусами, работниками ресурсоснабжающих организаций и депутатами окружного Совета депутатов. Такой формат позволяет оперативно получить ответы на вопросы и привлечь внимание местных властей к нуждам жителей города.

Выездные встречи администрации с жителями отличаются от частного приема в кабинете, ведь здесь есть возможность обратиться к профильным специалистам всех сфер жизни округа — от здравоохранения и транспорта до образования и экологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.