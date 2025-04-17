Глава Мытищ провела личный прием жителей

Юлия Купецкая провела очередной личный прием жителей городского округа Мытищи. Главу округа попросили проработать вопрос установки защитных экранов вдоль дороги.
Жители Мытищ обратились к главе города Юлии Купецкой с вопросами и проблемами, касающимися установки в округе шумозащитного экрана, обустройства подъездной дороги, а также аренды земельного участка и улучшения жилищных условий.
Глава города обсудила все технические детали установки конструкций и постаралась дать разъяснения по каждому вопросу жителей Мытищ. Сейчас просьбы взяли в работу и в ближайшее время обсудят их реализацию. Установкой шумазащитных экранов займутся профильные специалисты.
Записаться на личный прием к главе города можно на сайте glavagomytyshi@internet.ru или inform@mytyshi.ru. Свои вопросы также можно задать на выездном приеме администрации без предварительной записи.
Жительница Барнаула до смерти ошпарила свою мать кипятком
Еще 2,5 тысячи онлайн-заявок на капитальное строительство приняли в Подмосковье
Волонтеры из Мытищ приняли участие в международной премии «Мы вместе»
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 18 апреля
Чердак культурного объекта в Петербурге превратили в незаконные апартаменты
В Краснодарском крае задержали иностранца за подготовку теракта по заданию СБУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте