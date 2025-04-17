Глава Мытищ провела личный прием жителей

Жители Мытищ обратились к главе города Юлии Купецкой с вопросами и проблемами, касающимися установки в округе шумозащитного экрана, обустройства подъездной дороги, а также аренды земельного участка и улучшения жилищных условий.

Глава города обсудила все технические детали установки конструкций и постаралась дать разъяснения по каждому вопросу жителей Мытищ. Сейчас просьбы взяли в работу и в ближайшее время обсудят их реализацию. Установкой шумазащитных экранов займутся профильные специалисты.

Записаться на личный прием к главе города можно на сайте glavagomytyshi@internet.ru или inform@mytyshi.ru. Свои вопросы также можно задать на выездном приеме администрации без предварительной записи.