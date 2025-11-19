Глава Мытищ провела личный прием жителей

Основным вопросом встречи стало состояние инженерных систем дома № 5 по улице Индустриальной, жители которого столкнулись с затоплением подвалов в прошлом году. Управляющая компания провела локальный ремонт для устранения аварийной ситуации.

Процедура включения дома в краткосрочную программу капремонта подразумевала проведение общего собрания собственников, чтобы определить перечень работ. Составленный протокол собрания направили в управляющую компанию и администрацию. «Сопроводить жителей на всех этапах мы готовы со своей стороны», — подчеркнула глава городского округа Юлия Купецкая.

Обсудили на встрече и вопросы комплексного благоустройства двора, переноса контейнерной площадки, опиловки деревьев и проведения дератизации от грызунов. Подробные разъяснения дали по каждому обращению.