Глава Мытищ поздравила олимпийского чемпиона Виктора Шалимова с 75-летием

Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Канады по хоккею, почетный гражданин округа Виктор Иванович Шалимов принимал поздравления с юбилеем 20 апреля. Знаменитой «Арене Мытищи» при открытии присвоили имя Виктора Шалимова.

Виктор Иванович — добрый, отзывчивый, ответственный и трудолюбивый человек с золотым сердцем. Карьеру он построил в «Спартаке», выиграв в составе клуба чемпионат СССР 1976 года. Тогда же он добился и величайшего международного успеха, завоевав со сборной Советского Союза золото Олимпиады в Инсбруке, став для всех спортсменов примером и стимулом для новых достижений и покорения самых главных высот.

«Уважаемый Виктор Иванович! Хочу поблагодарить Вас за работу в округе, за развитие спорта, хоккея, за воспитание подрастающего поколения. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, сил и энергии в работе на благо Мытищ и отечественного хоккея», — поздравила Виктора Ивановича глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.