Глава Мытищ поздравила коллектив фабрики «Федоскино» с юбилеем

Федоскино стало родиной русской лаковой миниатюры, а шкатулки — одним из символов народного искусства. Столетиями они украшали лучшие мировые коллекции, восхищали ценителей прекрасного гармонией красок и тонкостью линий. Каждая шкатулка — настоящее произведение искусства и выполнена в единственном экземпляре.

Технология производства неизменна уже более двух веков. Создание уникального изделия занимает у художника порядка шести месяцев. Фабрика за год может выпустить до 1,5 тысячи шкатулок. Лаковая миниатюра популярна у гостей городского округа. Свыше 10 тысяч туристов посетили предприятие в 2025 году.

Особая гордость фабрики — сотрудники. Традиции росписи продолжили более 100 мастеров, причем 20% из них — молодые специалисты. Многие художники посвятили народному промыслу всю жизнь. Нонне Иосифовне Кузнецовой — 92 года, но она продолжила воплощать в жизнь творческие задумки.

Художники фабрики постоянно в поиске новых идей. Коллекция лаковой миниатюры многогранна и современна. Выставку, посвященную юбилею федоскинского промысла, можно посетит до 24 мая в музее Новый Иерусалим.