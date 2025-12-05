Глава Мытищ поздравила коллектив фабрики «Федоскино» с юбилеем

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Легендарной федоскинской лаковой миниатюре исполнилось 230 лет. Глава округа Юлия Купецкая зачитала сотрудникам предприятия поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Федоскино стало родиной русской лаковой миниатюры, а шкатулки — одним из символов народного искусства. Столетиями они украшали лучшие мировые коллекции, восхищали ценителей прекрасного гармонией красок и тонкостью линий. Каждая шкатулка — настоящее произведение искусства и выполнена в единственном экземпляре.

Технология производства неизменна уже более двух веков. Создание уникального изделия занимает у художника порядка шести месяцев. Фабрика за год может выпустить до 1,5 тысячи шкатулок. Лаковая миниатюра популярна у гостей городского округа. Свыше 10 тысяч туристов посетили предприятие в 2025 году.

Особая гордость фабрики — сотрудники. Традиции росписи продолжили более 100 мастеров, причем 20% из них — молодые специалисты. Многие художники посвятили народному промыслу всю жизнь. Нонне Иосифовне Кузнецовой — 92 года, но она продолжила воплощать в жизнь творческие задумки.

Художники фабрики постоянно в поиске новых идей. Коллекция лаковой миниатюры многогранна и современна. Выставку, посвященную юбилею федоскинского промысла, можно посетит до 24 мая в музее Новый Иерусалим.

