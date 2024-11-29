Глава Мытищ Купецкая вошла в президиум Совета муниципалитетов Подмосковья

В Доме правительства Московской области прошел XI Съезд Совета муниципальных образований региона. В мероприятии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.

На съезде собрались представители 57 муниципалитетов, входящих в Ассоциацию, чтобы подвести итоги деятельности за 2022–2024 годы и определить планы на будущее.

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная в своем выступлении отметила важность Совета как платформы для обсуждения актуальных вопросов и подчеркнула значимость межмуниципального взаимодействия. Она также упомянула о практике наставничества, которая помогает муниципалитетам повышать эффективность работы.

Особое внимание на съезде было уделено поддержке семей участников СВО и гуманитарным миссиям, организуемым главами округов. На эти цели Советом было выделено более 1,6 млн рублей, а для бойцов были приобретены беспилотники. Также сообщалось, что 244 муниципальных служащих из региона отправились защищать интересы Родины.

Одним из решений съезда стало объявление конкурса «Лучший сельский староста Московской области», который стартует в 2025 году и направлен на повышение престижа работы в сельских районах. Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Здоровое Отечество» и Ассоциацией председателей Советов многоквартирных домов Московской области.

На съезде был сформирован новый состав президиума Совета муниципальных образований, в который вошла глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Этот орган будет принимать ключевые решения в рамках работы Ассоциации и представлять интересы муниципалитетов региона.

На следующий год делегаты поставили перед собой амбициозные задачи: повышение престижа муниципальной службы, развитие местных инициатив, создание единой повестки, оказание методической поддержки муниципальным командам, а также подготовка и переподготовка кадрового резерва.

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