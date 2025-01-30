Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась со студентами университета просвещения

Студенты Государственного университета просвещения посетили администрацию городского округа Мытищи. Встреча старшекурсников с главой округа Юлией Купецкой прошла в формате открытого диалога, где обсуждались актуальные проекты, перспективы развития округа и будущие профессии молодых специалистов.

Будущие управленцы из разных городов проявили интерес к ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Они задавали вопросы о планах по улучшению городской инфраструктуры, решении актуальных проблем округа и реализации новых проектов, которые могут повлиять на жизнь местных жителей.

Юлия Купецкая подчеркнула, что администрация всегда открыта для молодых специалистов, желающих внести свой вклад в развитие региона. Она отметила важность знакомства студентов с работой госслужбы и возможностью выбрать для себя подходящее направление.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов также поддержал инициативу студентов и напомнил, что в каждой сфере деятельности есть шанс проявить себя. Он призвал ребят ответственно подойти к выбору будущей профессии, ведь именно им предстоит формировать будущее страны.