Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями участников СВО

Встреча с семьями бойцов спецоперации состоялась в Мытищах. Глава муниципалитета обсудила с ними ряд важных вопросов.

Каждый участник мероприятия мог задать интересующие его вопросы. Часть касалась повседневным проблем.

На встречу также пришли заместитель благочинного Мытищинского округа отец Вячеслав и психолог. К ним также можно было обратиться с различными запросами. Отдельное внимание уделили детям военнослужащих.

Отметим, что такие события проходят в Мытищах регулярно. Также в округе работает штаб по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям. В него можно принести гуманитарную помощь.

Он находится в доме № 9 на улице Мира. Также посылки принимают в местном отделении партии «Единая Россия».

Кроме того, работают горячие линии по телефонам: 122 (круглосуточно); 8 (985) 858-38-74.

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