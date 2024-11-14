Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями участников СВО
Встреча с семьями бойцов спецоперации состоялась в Мытищах. Глава муниципалитета обсудила с ними ряд важных вопросов.
Каждый участник мероприятия мог задать интересующие его вопросы. Часть касалась повседневным проблем.
На встречу также пришли заместитель благочинного Мытищинского округа отец Вячеслав и психолог. К ним также можно было обратиться с различными запросами. Отдельное внимание уделили детям военнослужащих.
Отметим, что такие события проходят в Мытищах регулярно. Также в округе работает штаб по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям. В него можно принести гуманитарную помощь.
Он находится в доме № 9 на улице Мира. Также посылки принимают в местном отделении партии «Единая Россия».
Кроме того, работают горячие линии по телефонам: 122 (круглосуточно); 8 (985) 858-38-74.
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