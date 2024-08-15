Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с семьями бойцов СВО

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела традиционную встречу с женами и матерями участников специальный военной операции. Они обсудили меры поддержки и передачу гуманитарной помощи на передовую.

Общение с семьями бойцов прошло за чаепитием в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Говорили про выплаты и льготы, устройство детей в образовательные учреждения, оказание медицинской и гуманитарной помощи. Обсудили вопросы как бытового характера, так и требующие особого подхода и внимания.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поблагодарила женщин за выдержку, отвагу и активное участие в сборе гуманитарной помощи для порядка 500 бойцов из округа. Женам и матерям напомнили, что они всегда могут обратиться за поддержкой.

Штаб помощи бойцам специальной военной операции и их семьям, находится по адресу: улица Мира, дом № 9. Здесь можно получить консультации и помочь волонтерским организациям.

Гуманитарную помощь можно передать в местное отделение «Единой России» по адресу: улица Мира, дом № 37. Телефоны для консультаций: 122 и +7 (985) 858-38-74.

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