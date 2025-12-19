Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила строительство школы в ЖК «Пироговская Ривьера»

Комиссия из администрации и депутатского корпуса проинспектировала образовательное учреждение в жилом квартале «Пироговская Ривьера». Участие принял городской прокурор и специалисты Главстройнадзора.

Выезды на строительную площадку и встречи с подрядной организацией проходят регулярно. Сейчас рабочие занимаются отделкой фасада и возводят внутренние перегородки здания.

Также в активной фазе монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Частично на объект уже запустили отопление, после приступили к чистовой отделке помещений образовательного учреждения. Прилегающую территорию школы также благоустраивают: устанавливают игровые площадки и обустраивают спортивное ядро.

Глава городского округа Юлия Купецкая отметила, что подобные систематические выезды помогают контролировать ход работ и оперативно решать возникшие при строительстве вопросы. Торжественное открытие запланировано на 2026 год.