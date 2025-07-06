Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила строительство пристройки к школе № 12

В микрорайоне Дружба в Мытищах благодаря Народной программе продолжают возводить пристройку к школе № 12 на 288 мест. Строительную площадку посетила секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Юлия Купецкая.

Сейчас на объекте выполняют монолитные работы. В здании пристройки обустроят два спортзала, просторный актовый зал, пищеблок, медицинский блок и столовую, а также мастерские и кабинеты труда.

«Помимо этого, обновят фасад существующего здания и благоустроят прилегающую территорию», — рассказала Юлия Купецкая.

Пристройку откроют 1 сентября 2026 года.

Отметим, что партия «Единая Россия» продолжит оказывать помощь в реализации Народной программы. Проект призван улучшить систему образования, в том числе за счет строительства новых учебных заведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.