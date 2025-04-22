Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила строительство гимназии № 17

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и глава муниципалитета Юлия Купецкая проверила ход строительства второго корпуса гимназии № 17 в Мытищах. Открытие нового здания запланировано на 2025 год.

Юлия Купецкая совместно с представителями родительского комитета, Главстройнадзора, прокуратуры округа и депутатами побывала с проверкой на объекте. Сейчас на стройплощадке работают около 160 человек. Строители ведут работу по отделке фасада и кровли, а внутри здания продолжается подключение инженерных коммуникаций, отделка помещений, заливка полов и укладка плитки.

Начались работы и по благоустройству дворовой территории учебного заведения. Рабочие уже приступили к асфальтированию нового спортивного ядра на площадке около действующего корпуса гимназии № 17.

«Мы будем продолжать ежедневные проверки со стороны администрации и надзорных органов. Мы также договорились с активными родителями еженедельно выезжать на объект, чтобы контролировать сроки и качество выполняемых работ», — отметила Юлия Купецкая.

Проверка строительства школ и других учебных заведений в рамках Народной программы партии «Единая Россия» продолжится в Мытищах.