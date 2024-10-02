Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила строительную готовность школы на улице Мира

Глава Мытищ Юлия Купецкая совместно с представителем Госстройнадзора провела проверку хода строительства нового образовательного учреждения на 1100 мест. Его возводит застройщик «СЗ Стройтэкс-Недвижимость» на улице Мира.

Сейчас на объекте активно ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, кровли и кладке кирпича. Подрядчики также занимаются прокладкой наружных коммуникаций, установкой вентиляционного и лифтового оборудования, оконных стеклопакетов и обустройством вентилируемого фасада. Внутри здания идет отделка помещений, а на пришкольной территории выполняются работы по благоустройству.

Юлия Купецкая подчеркнула важность регулярных проверок для обеспечения своевременного и качественного выполнения строительных работ. Главная задача — добиться от застройщика полного выполнения взятых на себя обязательств, чтобы новое учебное заведение было построено максимально быстро и соответствовало всем необходимым стандартам качества. Регулярные проверки будут продолжаться до завершения строительства.

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