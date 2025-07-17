Глава Мытищ Юлия Купецкая проверила ремонт школы в микрорайоне Пироговский

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и представители администрации проверили состояние школы № 19 в микрорайоне Пироговский. Мероприятие провели в рамках народной программы «Единой России».

Начальная школа образовательного комплекса № 19 в микрорайоне Пироговский — важный социальный объект.

«Еженедельно вместе с коллегами проводим выездные проверки хода реконструкции и динамики работ», — сказала Юлия Купецкая.

Подрядчик ремонтирует фасад, а внутри здания монтирует инженерные конструкции, штукатурит стены и начинает чистовую отделку помещений.

«Продолжаем мониторить ситуацию на еженедельной основе», — добавила Юлия Купецкая.

Регулярные проверки проводят для контроля сроков и качество работ. Открытие образовательного учреждения в Мытищах запланировано на 1 сентября 2025 года.