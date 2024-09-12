Глава Мытищ Юлия Купецкая провела выездную встречу с жителями в лицее № 34

Выездной прием администрации городского округа Мытищи прошел в лицее № 34. Глава муниципалитета Юлия Купецкая и ее заместители помогли жителям в решении вопросов ЖКХ и благоустройства.

Встреча в формате выездной администрации собрала в лицее порядка 50 жителей Мытищ. Участие в мероприятии приняла глава округа Юлия Купецкая, ее заместители и специалисты управлений администрации.

Основные вопросы касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и землеустройства. Глава отметила, что прямой диалог помог оперативно решить большинство обращений, остальные будут проработаны в индивидуальном порядке.

Информация о дате и месте следующей встречи будет опубликована в социальных сетях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».