Глава Мытищ Юлия Купецкая провела встречу с коллективом областной больницы

Глава Мытищ Юлия Купецкая посетила Мытищинскую областную клиническую больницу, ознакомившись с работой различных отделений и пообщавшись с врачами и пациентами. Главный врач Ольга Мисюкевич рассказала о недавних улучшениях, в частности о появлении нового оборудования в лаборатории и рентген-кабинете.

Юлия Купецкая осмотрела отделения урологии, гинекологии и эндокринологии. Глава города отметила высокий профессионализм врачей, позволяющий проводить сложные операции с минимальным вмешательством, а также внимательное отношение к пациентам в эндокринологическом отделении. Она посетила приемное отделение, где медики работают круглосуточно.

Глава Мытищ подчеркнула важность как современного оборудования, так и заботливого отношения медицинских работников к пациентам. Эти факторы являются неотъемлемой частью эффективного лечения. Юлия Купецкая заметила значительный вклад в работу больницы молодых специалистов и студентов-медиков. Пациенты выразили благодарность медицинскому персоналу за профессионализм и внимательное отношение.

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