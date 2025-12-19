Глава Мытищ Юлия Купецкая провела личный прием жителей

Одним из основных вопросов повестки стало благоустройство территорий. Профильные специалисты взяли все вопросы жителей под контроль.

Темы, которые обсудили на личном приеме в администрации Мытищ, были разнообразными. Жители улицы Звездной в деревне Беляниново задали вопрос про подключение многоквартирных домов к водоснабжению и водоотведению.

Жительница микрорайона 25 попросила помощи в получении рецептурных лекарственных средств, которые ей жизненно необходимы. Вопрос о запрете строительства крупного логистического центра беспокоил участников встречи из деревень Бородино, Ховрино и Беляниново. Тема социальной газификации волновала жительницу Марфина. Она также задала вопросы по благоустройству, очистке водоема, освещения и ремонта уличного фонтана.

Всем участникам были даны подробные ответы. Темы, требующие особой проработки, передали в соответствующие ведомства.

Личные приемы главы администрации проходят в Мытищах регулярно. Записаться можно по электронным адресам: glavagomytyshi@internet.ru и inform@mytyshi.ru.