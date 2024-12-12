Глава Мытищ Юлия Купецкая провел встречу с работниками промпредприятия

В мероприятии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, ее заместители, руководители профильных служб, представители совета муниципальных образований и депутаты окружного совета депутатов. Формат встречи позволил сотрудникам предприятия обратиться к главе округа и представителям администрации прямо на рабочем месте.

Компания «ТРАКС» — это молодое, но уже ведущее в России предприятие, специализирующееся на разработке и производстве климатических систем и комплектующих для техники специального назначения, мобильных тентовых сооружений, автомобильного и рельсового транспорта, судов и кораблей.

Продукция компании востребована как в гражданской, так и в оборонной сфере, что особенно важно в условиях текущей специальной военной операции.

В ходе открытого диалога обсуждались вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, земельных и имущественных отношений.

Некоторые проблемы удалось решить оперативно, прямо на месте. Вопросы, требующие дополнительной проработки, были взяты на контроль администрацией округа.

«Открытый диалог с жителями и трудовыми коллективами позволяет нам лучше понимать актуальные потребности горожан и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Это не только помогает решать частные проблемы, но и способствует развитию округа в целом», — отметила глава округа Юлия Купецкая.

Проект «Выездные администрации» продолжает расширяться. Информация о дате и месте проведения следующей встречи будет опубликована в официальных аккаунтах администрации городского округа Мытищи в социальных сетях.