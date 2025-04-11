Глава Мытищ Юлия Купецкая посетила предприятие по производству акустики

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая посетила с рабочим визитом предприятие «Гагарин Урал завод». Компания «Урал» уверенно удерживает лидерство в производстве отечественной автомобильной акустики и портативных колонок.

Ежегодно на предприятии выпускается более 2,5 миллионов единиц продукции, которая востребована не только в России, но и за ее пределами. Завод с более чем 30-летней историей успешно сочетает сохранение традиций с внедрением современных технологий.

На предприятии трудятся свыше 160 сотрудников, объединенных общей целью — стремлением к развитию и совершенствованию. Особое внимание уделяется работе с молодежью: для школьников и студентов регулярно проводятся экскурсии и профориентационные мероприятия.

Одним из ключевых проектов компании является инициатива «Волна», направленная на повышение безопасности на дорогах. Планируется установка в каждый российский автомобиль терминала, который в случае аварии автоматически вызовет экстренные службы. Этот проект уже получил поддержку Президента России Владимира Путина и Совета Федерации РФ.

Компания также активно занимается благотворительностью. Одной из значимых инициатив стал проект «Чемодан добра», направленный на помощь нуждающимся. С начала специальной военной операции завод ежемесячно отправляет гуманитарную помощь для участников СВО и жителей новых регионов России.

Президент компании Юрий Логинов поделился идеей превратить фасад завода в арт-объект, украсив его росписью в стиле Жостово. Это не только подчеркнет уникальность предприятия, но и станет яркой визитной карточкой округа Мытищи. Также обсуждаются планы по благоустройству территории вокруг завода, в реализации которых местные власти готовы оказать поддержку.

Компания «Урал» продолжает вносить значительный вклад в развитие отечественного производства, социальной сферы и городского округа Мытищи, демонстрируя пример успешного сочетания бизнеса и социальной ответственности.