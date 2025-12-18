Акция «Елка желаний» началась в Мытищах

Глава Мытищ Юлия Купецкая сняла с елки письма от детей, чьи отцы погибли при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Пожелания у ребят были разные — куклы, конструкторы, игровые наборы и многое другое.

Традицию исполнять желания самых маленьких жителей округа поддержали все неравнодушные сотрудники администрации. Елка желаний была украшена не только игрушками, но и пожеланиями, написанными от руки. Просьбы детей были зачитаны каждым сотрудником, снявшим заветное письмо с ветки.

Юный Александр из Мытищ, чье послание досталось главе, пожелал мега-трансформер четыре в одном, а восьмилетняя Екатерина захотела куклу.

«Каждую мечту мы обязательно исполним и все подарки передадим Деду Морозу, а он обязательно вручит их детям. Новый год — время чудес и волшебства. Подарим ребятам настоящую сказку, чтобы на их лицах всегда сияла улыбка», — подчеркнула глава округа Мытищи Юлия Купецкая.