Глава Можайского округа провел личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев и исполняющий обязанности Можайского городского прокурора Роман Шейко провели 26 июня совместный личный прием жителей. Большая часть обращений касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также эксплуатации и содержания автомобильных дорог.

Особое внимание на приеме уделили вопросам благоустройства. Староста поселка дома отдыха Красный Стан Лариса Безина предложила организовать комфортную зону отдыха для местных жителей. В ходе конструктивного диалога Денис Мордвинцев и Роман Шейко обсудили возможные варианты дальнейшей работы.

Глава Можайского округа отметил, что взаимодействие с активными жителями, такими как Лариса Безина, остается одним из ключевых приоритетов в деятельности администрации. «Ведь именно люди на местах, лучше всех знают, что нужно сделать для их комфортной жизни», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Все поступившие на приеме обращения были зафиксированы и переданы профильным специалистам. Часть из них разъяснили на месте, остальные случаи, взяты в проработку, по итогу каждому заявителю будет предоставлена обратная связь.