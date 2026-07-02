Глава Можайского округа отчитался перед жителями о работе за 2025 год

В Можайском культурно-досуговом центре 30 июня прошло ежегодное отчетное собрание. Глава округа Денис Мордвинцев представил населению и депутатскому корпусу доклад об итогах работы за 2025 год.

Ключевым направлением в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, стала поддержка ветеранов и участников специальной военной операции. В округе привели в порядок все мемориальные объекты, поселку Уваровка присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести». На регулярной основе проходят встречи и поездки с участниками СВО и их семьями.

В сфере здравоохранения завершается реконструкция многопрофильного хирургического стационара, ведется строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Образовательная система показывает высокие результаты: растет число выпускников-высокобалльников и медалистов, завершаются ремонты в учебных заведениях. В области культуры и спорта организованы сотни мероприятий, основными площадками стали современный физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион «Спартак», где продолжается масштабная реконструкция.

Продолжена работа по благоустройству: отремонтированы дороги местного значения общей протяженностью 14 километров, модернизировано уличное освещение, обновляются дворы и детские площадки. Идет планомерная замена коммунальной инфраструктуры. Вопросы безопасности обеспечивает система видеомониторинга, признанная одной из лучших в регионе.

«За каждым нашим достижением стоит ежедневный труд команды и, что самое важное, искреннее неравнодушие вас, наших жителей. Мы регулярно проводим выездные мероприятия и решаем вопросы в прямом диалоге. В ходе отчета я акцентировал внимание на ключевых проектах, которые мы реализовали в округе. Спасибо вам за доверие, за поддержку и за то, что вместе мы делаем наш Можайский округ самым лучшим!» — сказал Денис Мордвинцев.

После доклада с отчетом выступили председатель Совета депутатов Василий Овчинников и депутаты Московской областной Думы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев. Владимир Вшивцев вручил Денису Мордвинцеву благодарственное письмо от «Единой России» за вклад в реализацию партийного проекта «Историческая память».