Глава Можайского округа Мордвинцев вручил 12 юным жителям первые паспорта

Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа

Получать первые паспорта — добрая традиция для подростков Можайского городского округа. Глава Денис Мордвинцев в зале ЗАГСа вручил документ 12 юным жителям.

Первые паспорта подросткам вручили глава Можайского округа Денис Мордвинцев совместно с депутатом Московской областной Думы Татьяной Сердюковой. 12 молодых людей получили важный документ и сувениры на память.

«От лица Московской областной Думы я искренне поздравляю вас с этим памятным и торжественным днем. Мне очень хочется, чтобы вы его запомнили. Когда вы получите этот документ, храните его, не передавайте другим лицам и помните, что получение паспорта обязывает ко многому. Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Поздравляем вас и желаем удачи, успехов и отличных отметок в школе», — поздравила присутствующих депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

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