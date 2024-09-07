Глава Можайска встретился с сотрудниками компании по производству напитков
Концепцию развития территории около предприятия «Уни пак» разработают в Можайске. С сотрудниками компании пообщался глава муниципалитета.
Встреча главы Можайска с работниками непрерывного производства безалкогольных газированных напитков в алюминиевых и пластиковых бутылках прошла в формате выездной администрации.
Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев обсудил с руководством предприятия вопросы, касающиеся запаркованности большегрузным транспортом Комсомольской площади. Логистику выстроили и парковку большегрузов минимизировали.
Сейчас специалисты готовят концепцию развития площади. После ее обсудят с активными местными жителями.
Одна из сотрудниц «Уни пака» попросила обустроить остановочный павильон. Теперь специалисты администрации отправят запрос в «Мосавтодор», а после смогут дать ответ.
Отметим, что формат такой выездной встречи впервые проходит в Можайском округе. Это удобно для сотрудников производства.
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