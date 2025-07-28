Глава Можайска проверил ремонт спортзала в поселке Гидроузел

Совсем скоро жители поселка Гидроузел смогут заниматься в обновленном спортивном зале. Ход работ здесь проинспектировал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Специалисты уже завершили работы в раздевалках, судейской комнате и душевых. После открытия здесь не только будут тренироваться местные футбольные команды. В планах — проводить матчи областного первенства и чемпионата Лиги А.

«Для нас важно развивать спортивную инфраструктуру во всех населенных пунктах. Люди должны иметь возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и вести здоровый образ жизни», — сказал Денис Мордвинцев.

Отметим, что сейчас в Можайском округе также идет капремонт стадиона «Спартак». Его полностью перестроят по современным стандартам.

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт кровли школы в селе Борисово начали в Можайском округе.