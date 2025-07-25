Ремонт кровли школы в селе Борисово начали в Можайском округе

На строительной площадке в школе «Перспектива» трудятся шесть человек, которым помогает специализированная техника. Работы на объекте идут полным ходом.

Площадь кровли составляет 2345 квадратных метров. Специалисты уже частично сняли старое кровельное покрытия для удобства проведения необходимых работ. Параллельно с прилегающей территории оперативно вывозят строительный мусор.

Для безопасности школьников устанавливают снегозадержатели и новую водосточную систему. Это позволит лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду.

Все запланированные мероприятия выполняются по графику. Новый учебный год около 200 ребят встретят в обновленной школе.

В Подмосковье уделяют особое внимание образованию и развитию инфраструктуры для детей. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области к 1 сентября начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.