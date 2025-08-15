Глава Можайска проверил ремонт пешеходного моста на Бородинской улице

Мост соединяет Бородинскую и Советскую улицы. Его ремонтируют по просьбе жителей округа.

Подрядчик демонтировал существующий пролет и установил новые монолитные опоры.

«На данный момент производят частичный демонтаж существующих опор, собирают каркас пешеходного моста и подготавливают его к монтажу. Планируемая дата завершения строительства — 31 августа», — рассказал представитель подрядной организации Артур Тимиргалин.

Жители указали на необходимость ремонта моста во время личной встречи с Денисом Мордвинцевым. Совместно со специалистами «Единого дорожно-транспортного центра» определили задачи для восстановления удобного и безопасного перехода.

Глава во время рабочего визита оценил текущее состояние конструкции. Вместе с подрядчиками и жителями он обсудил график и детали дальнейшего ремонта.

«Ремонт инфраструктуры, особенно такой социально значимой, как пешеходные переходы, — одно из ключевых направлений нашей работы», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.