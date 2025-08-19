Глава Можайска провел личный прием жителей по вопросам благоустройства

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев продолжает проводить личные приемы жителей муниципалитета. Основными являются вопросы благоустройства территорий, улучшения уличного освещения и ремонта дорожного покрытия на разных участках.

В деревне Поминово уже смонтировали уличные фонари. Местная жительница Татьяна обратилась с просьбой дополнительно установить освещение у нескольких домов — специалисты «Единого дорожно‑транспортного центра» получили задание и обещают завершить все работы до конца октября.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев лично выслушал всех заявителей. По итогам встреч разработаны конкретные способы решения поднятых проблем, даны поручения профильным отделам для оперативной проработки каждого обращения.

Отмечена активная позиция жителей, готовых участвовать в обсуждении и реализации инициатив по улучшению жизни в округе.

Узнать дату следующего приема и записаться можно по телефону общего отдела администрации: 8(49638)22-360.