Глава Можайска поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Международного женского дня глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев навестил женщин, переживших Великую Отечественную войну. Руководитель муниципалитета лично поздравил Татьяну Гавриловну Савченкову и Клавдию Леонтьевну Ровинскую, вручил им цветы и поблагодарил за подвиг.

Денис Мордвинцев обратился к ветеранам с теплыми словами, отметив, что они не только герои, прошедшие через сражения, но прежде всего женщины, сумевшие сохранить в себе нежность. Он подчеркнул, что они ковали Победу, восстанавливали страну и растили детей, и пожелал им крепкого здоровья и мирного неба.

Татьяна Гавриловна Савченкова встретила войну в 16 лет. Будучи старшей из шестерых детей, она рыла окопы под Смоленском. В 1942 году без документов добралась до Москвы и стала бойцом военизированной охраны Западной железной дороги, сопровождая эшелоны с боеприпасами к линии фронта под бомбежками. День Победы встретила на боевом посту. После войны почти 50 лет проработала токарем. Сейчас живет на Бородинской земле, вырастила детей, внуков и правнуков.

Клавдия Леонтьевна Ровинская встретила войну 16-летней школьницей в Сибири. Весной 1942-го, едва исполнилось 17, она тайком от родителей уехала на фронт. Служила радистом-телеграфистом в 618-м отдельном батальоне связи, воевала под Воронежем, чудом выжила при взрыве моста — осколок прошел в миллиметрах от сонной артерии. Участвовала в освобождении Киева в составе первой десантной группы, была ранена, но долг выполнила до конца.

Клавдия Леонтьевна пожелала всем мира и счастья, чтобы дети и внуки жили спокойно.