Глава Можайска поздравил с праздниками участниц Великой Отечественной войны

Ветеранов Анастасию Толоконникову и Нину Копину из Можайска поздравил с днем рождения и Новым годом глава муниципалитета. Им вручили цветы и подарки.

Обе именинницы достойно прошли Великую Отечественную войну. Анастасия Толоконникова в те годы работала санинструктором под Орлом и Ржевом, участвовала в освобождении Белоруссии. Ее наградили орденами Отечественной войны I и II степени и благодарностями командования за мужество и героизм.

За вклад в победу в войне орденом Отечественной войны II степени отметили и Нину Копину. Ветеран более 40 лет жизни посвятила служению Можайскому краю.

С праздниками их поздравил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

«От имени всех можайцев поздравил именинниц с Днем рождения и Новым годом. Уверен, что 100-летний юбилей мы также отметим вместе!» — сказал Денис Мордвинцев.