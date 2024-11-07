Глава Можайска наградил сотрудников швейной фабрики к ее 150-летию

Глава городского округа Можайск наградил и поздравил сотрудников швейной фабрики. Производство работает 150 лет. Здесь изготавливали форму для Красной армии, одежду для школьников и прокуроров.

Впервые о производстве упоминается в 1919 году, когда швейников в деревне Калачово приглашали на демонстрацию к двухлетию советской власти.

Сначала фабрика располагалась в кирпичном здании, построенном до 1917 года. В 1930 году перешли на электрофицикацию и установили новое оборудование.

«Хочется сказать спасибо всем, кто в любые времена и события, которые происходили в нашей стране, не давали предприятию закрыться и сейчас продолжают эту историю», — сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

К 1958 году на производстве трудились 1697 человек. Фабрика стала первой в стране, кто шил форму для школьников. После объединения с мелкими производствами здесь освоили новую размерную сетку.

Сегодня фабрика продолжает выпускать качественную продукцию.

«Не каждое предприятие может похвастаться такой славной историей. Спасибо за ваш огромный труд!» — добавил Денис Мордвинцев.