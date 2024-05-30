Расселение аварийных домов и масштабная модернизация ЖКХ. Воробьев — о развитии Можайска в 2024 году
Глава Можайска Мордвинцев рассказал Воробьеву о планах по развитию округа
Почти 150 человек расселят из аварийных домов Можайска в этом году, а в 2025-м там модернизируют очистные сооружения. О достижениях и планах по развитию округа губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Денис Мордвинцев.
В ближайшие годы в Можайске реализуют масштабные планы по модернизации системы ЖКХ. Там улучшат очистные сооружения и реконструируют котельную. Кроме того, в округе капитально отремонтируют социальные объекты и дороги.
По словам губернатора, в регионе большое внимание уделяют отработке жалоб, поэтому многие объекты включают в программы модернизации по просьбам жителей.
«Вы знаете, что мы большое значение уделяем отработке жалоб, предложений, вопросов, которые беспокоят жителей. Формат выездной администрации предполагает поездку именно в то место, где проблема стоит наиболее остро. Наша задача — находить, предлагать оптимальные пути решения, будь то дорога, вода или любое другое направление. Прошу вас относиться к этому еще более внимательно и серьезно», — сказал он.
ЖКХ
По словам Дениса Мордвинцева, в ближайшие годы в Можайске реконструируют более 100 километров сетей водоснабжения. В 2026-м году там также реконструируют 12 водозаборных узлов со строительством станций обезжелезивания. По просьбам жителей в округе также законсервируют устаревшие ливневые сбросы.
«Мы обновили ВЗУ, но, когда вода идет по старым трубам, качество теряется. В этом году мы уже начали работы по сетям, спасибо большое за поддержку, которую мы с вашей помощью получили на федеральном уровне. Из 194 километров сетей холодного водоснабжения 107 будет заменено к ноябрю 2025 года, что позволит качественно улучшить жизнь людей», — сказал он.
Кроме того, в Можайске началась реконструкция котельной в деревне Игумново и капитальный ремонт трех центральных тепловых пунктов, еще пять ЦТП улучшат до 2026 года.
Продолжается в округе и программа социальной газификации. До 2025 года синее топливо получат еще более 2,6 тысячи человек.
Аварийное жилье
В третьем квартале этого года в Можайске расселят из аварийных домов 148 человек. Новые квартиры в доме на улице Полосухина получит 61 семья.
Здравоохранение
До 2026 года в округе капитально отремонтируют Можайскую больницу и построят подстанцию скорой помощи в поселке Поречье. Для службы также закупят новые машины.
«К нашей Можайской больнице 62 тысячи человек. Мы не только отремонтируем само здание акушерского корпуса, но также поставим новое медицинское оборудование, мебель, обновится маршрутизация. Изменения почувствуют почти две трети жителей нашего округа», — отметил глава.
Социальные объекты
Уже в этом году жители Можайска смогут заниматься в новом спорткомплексе «Арсенал». Там обустроят два зала для занятий самбо, дзюдо и джиу-джитсу, а также места для занятий волейболом, баскетболом, футболом и гимнастикой. Там смогут заниматься около 1,5 тысячи человек.
В 2022 года капитальный ремонт провели в школе «Лидер» в поселке Гидроузел, а в 2023 — СОШ № 2 в Можайске и СОШ № 1 в деревне Клементьево. В 2025 году обновят здание школы «Перспектива» в поселке Колычево.
Дороги и благоустройство
В этом году в округе реализуют одну из самых масштабных программ по ремонту дорог. Самый протяженные участок — между селами Шохово и Тропавево. Его для обновления выбрали жители на портале «Добродел». Покрытие также обновят на дороге Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка.
«Будет отремонтировано более 60 километров региональных, плюс сделаем 5,5 километра своих, муниципальных. Это болевые точки, на которые указывали жители, голосовали за них на портале „Добродел“», — отметил глава.
Новый облик получат и дворы. В некоторых из них увеличат количество парковочных мест, а где-то заменят детские площадки. Обновление ждет и парк «Ривьера» — там появятся аттракционы, батутный город и веревочный городок.
Промышленность
В прошлом году Можайск отгрузил собственных товаров на сумму 19,3 миллиарда рублей. С 2021 года объем вырос почти вдвое. Сейчас в работе находятся 11 проектов с общим объемом инвестиций 31,8 миллиарда рублей. На предприятиях создадут свыше четырех тысяч рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства. С помощью системы ЦУР жители голосуют за изменения в любимом городе.
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