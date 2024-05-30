Почти 150 человек расселят из аварийных домов Можайска в этом году, а в 2025-м там модернизируют очистные сооружения. О достижениях и планах по развитию округа губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

В ближайшие годы в Можайске реализуют масштабные планы по модернизации системы ЖКХ. Там улучшат очистные сооружения и реконструируют котельную. Кроме того, в округе капитально отремонтируют социальные объекты и дороги.

По словам губернатора, в регионе большое внимание уделяют отработке жалоб, поэтому многие объекты включают в программы модернизации по просьбам жителей.

«Вы знаете, что мы большое значение уделяем отработке жалоб, предложений, вопросов, которые беспокоят жителей. Формат выездной администрации предполагает поездку именно в то место, где проблема стоит наиболее остро. Наша задача — находить, предлагать оптимальные пути решения, будь то дорога, вода или любое другое направление. Прошу вас относиться к этому еще более внимательно и серьезно», — сказал он.

ЖКХ

По словам Дениса Мордвинцева, в ближайшие годы в Можайске реконструируют более 100 километров сетей водоснабжения. В 2026-м году там также реконструируют 12 водозаборных узлов со строительством станций обезжелезивания. По просьбам жителей в округе также законсервируют устаревшие ливневые сбросы.

«Мы обновили ВЗУ, но, когда вода идет по старым трубам, качество теряется. В этом году мы уже начали работы по сетям, спасибо большое за поддержку, которую мы с вашей помощью получили на федеральном уровне. Из 194 километров сетей холодного водоснабжения 107 будет заменено к ноябрю 2025 года, что позволит качественно улучшить жизнь людей», — сказал он.