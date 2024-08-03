Глава Можайска Денис Мордвинцев поздравил Янину Зарубину со 102-летием

История жизни Янины Адольфовны началась в белорусском городе Гомеле. В молодости она пережила все ужасы Великой Отечественной войны, проведя тяжелые годы в лесу в ожидании освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. После войны судьба привела ее в Можайский городской округ, куда она переехала благодаря браку с Александром Васильевичем Зарубиным. Здесь она нашла свой второй дом и посвятила 62 года трудовой деятельности в Преснецовском поселковом потребительском обществе.

Денис Мордвинцев и Лидия Афанасьева поздравили Янину Адольфовну и пожелания здоровья, счастья и долгих лет жизни. Они отметили, что такие люди являются живыми примерами мужества и трудолюбия, вдохновляя всех жителей округа.

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