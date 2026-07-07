Глава «Мосавтодора» Казбек Хадиков: беспилотная дорожная техника может появиться в Подмосковье в числе первых

В Московской области в перспективе на дорогах может появиться беспилотная дорожная техника — об этом генеральный директор «Мосавтодора» Казбек Хадиков рассказал в программе «Интервью 360».

По его словам, сегодня важно внимательно следить за новинками, потому что то, что раньше казалось фантастикой, сейчас становится реальностью.

«Технически такие решения уже существуют. Однако для масштабирования на всю отрасль потребуется время. Поэтому мы прогнозируем, что в ближайшие годы мы сможем увидеть на дорогах отдельные единицы техники, управляемые без участия человека», — отметил Хадиков.

При этом он подчеркнул, что переход на беспилотные машины потребует новых подходов к работе и изменений в корпоративной культуре.

«Уже сейчас есть образцы иностранной техники — мы в Китае видели, как укладка дороги осуществляется без участия человека. Здесь мы немного отстаем с нормативным регулированием, но эти вопросы решаются на федеральном уровне», — добавил глава «Мосавтодора».

Ведомство старается не пропускать новейшие разработки. В конце мая представители «Мосавтодора» посетили выставку строительной техники и технологий CTT Expo в МВЦ «Крокус Экспо», где демонстрировалась беспилотная дорожно-укладочная техника.

«Мы даже предложили себя для ее обкатки. Сейчас есть сложности с правовым регулированием, но они решаются. Поэтому я не удивлюсь, если в обозримом будущем мы увидим на улицах технику и автобусы, которые управляются удаленно или без участия человека», — отметил Хадиков.

В работе «Мосавтодора» также применяется искусственный интеллект, который снижает издержки и минимизирует человеческий фактор. Благодаря ИИ среднее время инспектирования дорожных дефектов в Подмосковье сократилось на 70%.

«Если сравнивать с человеком, количество ошибок, которые допускает техника, гораздо меньше. Поэтому наша задача — идти в ногу со временем», — заключил глава «Мосавтодора».

Полную версию смотрите интервью смотрите в выпуске.