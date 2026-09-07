Глава МинЖКХ Григорьев: ИИ помогает выявлять коммунальные сбои в Подмосковье

В Московской области выявлять коммунальные сбои помогает искусственный интеллект. Региональная система «ЖКХ-Сканер» непрерывно отслеживает сообщения жителей, доложил губернатору Андрею Воробьеву министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев в рамках еженедельного совещания.

По словам главы ведомства, комплекс мониторит обращения, которые люди публикуют в социальных сетях.

Система автоматически фиксирует адрес и тип неисправности, а затем оперативно информирует коммунальные службы о случившемся.

Это позволяет быстро устранять поломки и решать другие вопросы, что особенно актуально в отопительный сезон.