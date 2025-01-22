Глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин посетил филиал Балашихинской больницы

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, депутат Государственной думы Алла Полякова и глава Балашихи Сергей Юров посетили филиал № 2 Балашихинской больницы, чтобы оценить результаты капитального ремонта. Осмотр медицинского учреждения, расположенного по адресу шоссе Энтузиастов, 41, состоялся 21 января.

Капитальный ремонт отделений больницы проводился в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». С июля 2024 года в филиале шли работы по обновлению пищеблока, рентген-кабинета, а также отделений анестезиологии, реанимации и операционного блока.

Алла Полякова отметила, что модернизация больницы — это часть реализации Народной программы партии «Единая Россия», направленной на развитие системы здравоохранения в регионе.

«Сегодня мы видим, что ремонтные работы практически завершены. Пищеблок готов на 95%, а операционный блок и отделение реанимации — на 80%. Важно, что больница будет оснащена современным оборудованием, которое позволит оказывать качественную и доступную медицинскую помощь жителям Подмосковья», — подчеркнула она.

Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова рассказала, что рентген-кабинет уже полностью оснащен цифровым оборудованием и начал принимать пациентов. «Новое оборудование позволяет ускорить процесс обследования и повысить удобство для врачей. Что касается пищеблока, он практически готов: завершены электромонтажные работы и уборка, осталось подключить оборудование и организовать поставки питания. Реанимация и операционный блок готовы на 98% — осталось провести дезинфекцию и решить небольшие хозяйственные вопросы», — добавила она.

Филиал № 2 Балашихинской больницы функционирует с 1965 года. После завершения ремонта учреждение сможет разместить 361 пациента. Здесь будут работать отделения хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, гинекологии, офтальмологии, оториноларингологии, педиатрии и паллиативной помощи.